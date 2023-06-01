◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日スピードスケート女子団体追い抜き（2026年2月17日ミラノ・スピードスケート競技場）2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が高木家のメダル総数に言及した。スピードスケート女子団体追い抜きで、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明花菜（21＝立大）佐藤綾乃（29＝ANA）の日本が3位決定戦で