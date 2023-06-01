「ドジャース春季キャンプ」（１６日、グレンデール）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、キャンプ地２度目のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行い、３打数１安打２三振。２打席目に右中間二塁打を放ち、今年の“初安打”を記録した。痛烈な打球に歓声が上がった。１４日以来、２日ぶり２度目となった実戦形式の打撃練習。大谷が格の違いを見せつけたのは２打席目だった。マイナー右腕のカンポスに対し、カウント１−１