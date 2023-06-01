きょう為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは売りが優勢となっており、一時１．３４ドル台に下落する場面が見られた。本日の下げで２１日線を下放れる展開が見られており、目先は１．３４ドル台半ばに来ている２００日線が下値メドとして意識される。 本日は１０－１２月の英雇用統計が公表されていたが、低調な内容となっていた。失業率は予想外に５．２％に上昇し、賃金上昇も鈍化した。英中銀の追加利下げ