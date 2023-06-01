◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日カーリング女子1次リーグ日本−イタリア（2026年2月17日コルティナ・カーリング競技場）日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は1次リーグ第7戦でイタリア（同9位）に6−8で敗れ、準決勝進出の可能性が消滅した。日本の3大会連続メダル獲得はならなかった。6試合を終えて1勝5敗と負け越しが決まっている日本代表フォルティウスは、初出場となる小林未奈をセカンドに起用。これま