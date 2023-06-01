18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万6990円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては423.51円高。出来高は1万705枚となっている。 TOPIX先物期近は3804.5ポイントと前日比32.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は42.95ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56