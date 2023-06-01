WBC米国代表で主将を務めるヤンキース・ジャッジがキャンプ地タンパで米メディアに対応し、侍ジャパンとの決勝対決を熱望した。「彼らは現チャンピオン。激しい戦いになるだろう。大谷とWBCで初対戦になることを願っている」。前回23年大会を辞退し、今回が初出場。「初めて米国を代表して金メダルを持ち帰るということ。きっと素晴らしい瞬間もあるだろう」と日本打倒を宣言した。