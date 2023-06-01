ブルージェイズの岡本が1年目のキャンプ初日を迎え、ライブBPに初めて取り組んだ。主砲のゲレロ、スプリンガーら主力組で参加。右飛、三ゴロ、四球で安打性の打球はなく「なるべくやった方がいいなと思った。徐々にタイミングとかを良くしていきたい」と前向きだった。打席の合間に対戦投手についての助言をもらったゲレロには「彼（岡本）が少しスペイン語を話せるから、ちょっとはコミュニケーションが取れる」と言われる