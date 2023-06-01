ドジャースの大谷が今キャンプ2度目のライブBPで“今春初安打”を放った。傘下2A右腕カンポスの外角直球を捉え、二塁打性の鋭い打球を右中間へ運んだ。1打席目は先発右腕グラスノーに対して直球で見逃し三振。3打席目は救援左腕ベシアの高め直球で空振り三振だった。カンポスはオフに大谷と練習する機会が多く、外角球を打たれ「しっかり捉えられた。他の選手より調整が進んでいるようだ」と印象を口にした。昨秋に愛娘を亡