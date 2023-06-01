ホワイトソックスの村上がクリス・ゲッツGMとカルロス・ロドリゲスGM補佐に見守られ、ライブBPに参加した。1打席目は痛烈な一直、2打席目は空振り三振。安打はなかったが、豪快なスイングを見せた。打線の中軸と期待され、12日（日本時間13日）には大リーグ公式Xが3月26日（同27日）のブルワーズとの開幕戦の4番出場を予想。4日連続のライブBPで精力的に調整を進め、ロドリゲスGM補佐は「村上の加入は大きな前進だったと思う