ロッキーズの菅野が侍ジャパンの宮崎事前合宿に合流するため、米アリゾナ州スコッツデールのキャンプ地での調整を打ち上げた。最終日は初の実戦形式としてライブBPに登板。正捕手グッドマンと組んで21球を投げて打者延べ6人に安打性の当たりを許さず、最速91マイル（約146キロ）を計測した。与四球と奪三振は1つずつ。内野ゴロ4つに持ち味が表れた。「打者に対してしっかり投げ込むことだけを意識した。最初は久しぶりの実戦で