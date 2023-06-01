カブスの鈴木誠也外野手（31）が16日（日本時間17日）にメジャー5年目のキャンプ初日を迎え、侍ジャパンで出場する3月のWBCへ向けて“大谷会”の開催を要望した。前回23年大会はキャンプ中の故障で出場を辞退。改めて強い意気込みを示し、同世代のドジャース・大谷翔平投手（31）との共闘を心待ちにした。3年前は米国をたつ直前だった2月下旬に負った左脇腹故障で無念の辞退。鈴木は侍ジャパンに加わる喜びと責任感をかみしめ