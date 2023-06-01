ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子１次リーグ第７戦は１７日に行われ、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは、同９位の地元イタリアに６―８で敗れ、６敗目（１勝）を喫した。１次リーグ最下位に転落し、敗退が決定した。この日はセカンドを務めていた小谷優奈がリザーブに回り、小林未奈が五輪初出場。プレー中には笑顔を見せるなど、チームに新風を吹き込んだが、勝利にはつながらなかった。小林は「最初は震