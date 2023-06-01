スノーボード女子スロープスタイルの決勝が日本時間17日に行われる予定だったが、会場のリビーニョ・スノーパークが大雪の悪天候のため延期となり、18日夜（日本時間）に実施されることが発表された。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超える18日に当初予定されて男子のスロープスタイル決勝が70分前倒しとなり、その後に女子の決勝が行われる。ビッグエアで金メダ