ミラノ・コルティナオリンピックのカーリングは１６日の女子１次リーグで、日本（フォルティウス）はカナダに６―９で敗れた。同点の第３エンドに３点をスチールされると、その後も失点を重ねて劣勢をはね返せなかった。１７日にはイタリアに６―８で屈し、４連敗。通算１勝６敗となり、１次リーグ２試合を残して敗退が決定した。１勝５敗で１次リーグ９位に並ぶ開催国イタリアとの一戦。大声援を受けるイタリアに日本は食い下