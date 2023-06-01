ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場するロシアのアデリア・ペトロシャンを、?疑惑の名伯楽?エテリ・トゥトベリーゼ氏が?指導?していることが騒動となったことを受けて、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が競技実施の際は指導の禁止を決定。この方針にロシアメディアが猛反発している。ウクライナ侵攻によりロシア選手が国際大会に出場禁止となり、今回は中立選手として出場