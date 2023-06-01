女子団体パシュート準決勝ミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利。銅メダルを獲得した。テレビ中継には高木美帆の姉・菜那さんが解説で登場。実況を務めたTBS南波雅俊アナの“間違い”を見逃さないリアクションに反響が広がった。準決勝レース前、日本チームを紹介した場面だった。南波アナは「日本長距離界のホープ、堀川桃香。今シーズン、高木菜那を中心として結成されたチームゴー