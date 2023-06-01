映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』から、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、小さな相棒グローグーの冒険の始まりを告げる最新予告と新ポスターが全世界で公開された。【動画】『マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告いたずらを注意されるグローグーも本作の舞台となるのは『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後。帝国崩壊後、銀河に平和は訪れるはずだったのだ