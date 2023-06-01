▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が本番リンクで行われ、３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）がラスト五輪に向けて最終調整を行った。本番衣装で練習に臨み、ＳＰ「タイム・トゥ・セイグッバイ」の曲をかけ、冒頭の３回転ルッツを着氷。続くダブルアクセル（２回転半