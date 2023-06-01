◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１７日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは７戦目で、同９位のイタリアと対戦し６−８で敗れ、通算１勝６敗となった。残り２戦を全勝しても最大３勝にしかならず、もし勝っていても最大４勝で、すでに４チームが５勝以上を確定しているため、勝敗に関係なく、準決勝進出はならなかった。最終投者