フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪８位に沈んだ世界王者で、金メダル候補だったイリア・マリニン（米国）が日本時間１８日、自身のインスタグラムを更新。父でコーチのロマン・スコルニアコフ氏との親子ショットを投稿した。マニリンはストーリーズで、「世界で一番の父さん、お誕生日おめでとうあなたをとても愛しています」と英文で父の誕生日を祝福。「クワッドファーザーロマン」とつづった。ショート