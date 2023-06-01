日本―イタリア第10エンド、相手の最終ショットが決まり、肩を落とす吉村（左）と小林（右）＝コルティナダンペッツォ（共同）カーリング女子のフォルティウスは見せ場なく、イタリアにも敗れて1次リーグ突破が消えた。ショットがつながらず、不完全燃焼の敗戦が重なる。吉村は「自分たちのゲームができるようにしたい」ともどかしさを募らせた。世界王者カナダとの対戦では後攻の第3エンドに空回りした。第1エンドに続き複