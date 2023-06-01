2026年2月18日（日本時間）、ミラノ・コルティナ五輪、スピードスケート女子団体パシュートで日本（高木美帆・佐藤綾乃・堀川桃香・野明花菜）が銅メダルを獲得しました。この種目での日本のメダル獲得は3大会連続です。幕別町出身の高木美帆選手は今大会、女子1000メートル、女子500メートルに続くメダル獲得で、オリンピック自身10個目のメダル獲得となります。