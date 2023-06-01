日本―イタリア第10エンド、相手の最終ショットを見る（右から）小林、吉村＝コルティナダンペッツォ（共同）17日のカーリング1次リーグで、女子は日本のフォルティウスがイタリアに6―8で屈して1勝6敗で1次リーグ敗退が決まった。米国とスイスが5勝目（2敗）を挙げ、カナダは4勝3敗となった。男子はスイスがスウェーデンに勝って6戦全勝とした。（共同）