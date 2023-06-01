ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、スピードスケートの女子団体追い抜きが行われた。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）で３位決定戦に臨んだ日本は２分５８秒５０で米国を破り、銅メダルを手にした。この種目で３大会連続のメダル獲得となった。高木は今大会で１０００メートルの銅、５００メートルの銅に続くメダルで、通算１０個目として自身が持つ夏冬を通じた日本女子最多記録