人種差別の撤廃を訴えたアメリカの公民権運動指導者、ジェシー・ジャクソン師が17日、亡くなりました。84歳でした。ジェシー・ジャクソン師は、1941年、黒人差別が激しかった南部サウスカロライナ州に生まれました。ジャクソン師は、公民権運動を率いたマーチン・ルーサー・キング牧師と共に人種差別の撤廃を訴え、1984年と88年には、大統領選で民主党の指名候補争いにも出馬しました。1999年には、ユーゴスラビアで拘束されていた