ＮＹ時間に入って為替市場はドル高が強まっており、ドル円は１５３円台後半まで買い戻されている。本日も円買戻しが強まり、ロンドン時間には１５２円台に下落していた。 中東で地政学的緊張が再燃する可能性や、株式市場でリスク回避の動きが広がっていることを背景に、ドルは２日続伸。ドル指数は１週間ぶりの高水準となっている。旧正月休暇でシンガポール、香港、中国本土などアジア市場が休場となり、市場の流動