◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１７日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは７戦目で、同９位のイタリアに６−８で敗れ、通算１勝６敗となった。残り２戦を全勝しても最大３勝にしかならず、すでに４チームが４勝以上しているため、敗退が決まった。吉村紗也香は「アイスのコンディションとしては昨日と全く違う。重ためのアイス