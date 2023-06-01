◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】女子団体追い抜き準決勝が行われ、前回銀メダルの日本は米国に競り勝ち、銅メダルを獲得した。日本勢の歴代最多を更新する１大会最多の１９個目のメダル獲得となり、高木美帆は自身通算１０個目のメダルとなった。＊＊＊テレビ解説を務めた高木美帆の姉・菜那さんは、スタート直後に