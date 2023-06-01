天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、盆栽の展覧会を鑑賞されました。天皇ご一家は、17日夜、東京・上野で開催されている「第100回国風盆栽展」を鑑賞されました。両陛下は、かねてから盆栽に深い関心があり、たびたび盆栽展にも足を運ばれています。また愛子さまが一緒に鑑賞されるのは、2年前の盆栽展以来2回目です。主催する日本盆栽協会の名誉総裁を務める寛仁親王妃信子さまも、一緒に会場を回られました。ご一家は推定樹齢400