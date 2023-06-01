プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏大根」 「ワカメとネギの炒め煮」 「ホウレン草とシメジのだし浸し」 の全3品。 大根を使った煮物に温かいだし浸し。体温まる和献立です。【主菜】鶏大根 大根はお米と一緒に下ゆですることで味がしみやすくなります。 ©Eレシピ 調理時間：1時間30分 カロリー：515Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 大根