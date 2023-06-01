女子団体追い抜き3位決定戦滑走する（右から）高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃＝ミラノ（共同）17日の団体追い抜きで、日本女子は3大会連続表彰台となる銅メダル。高木美帆（TOKIOインカラミ）野明花菜（立大）佐藤綾乃（ANA）で臨んだ3位決定戦で米国を下した。準決勝でオランダに敗れ、2大会ぶりの金メダル獲得はならなかった。優勝はカナダ。蟻戸一永、山田和哉（ともにウェルネット）佐々木翔夢（明大）の日本男子は7、8位