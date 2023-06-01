ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子団体追い抜きで銅メダルを獲得し、日の丸を掲げる（左から）堀川桃香、高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃＝17日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日の17日、スピードスケート女子団体追い抜きで日本が銅メダルを獲得した。準決勝でオランダに敗れて2大会ぶりの優勝はならなかったが、3位決定戦で米国に勝った。3大会連続の表彰台。この種