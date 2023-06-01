◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会12日目/現地17日)10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグ。ここまで1勝5敗のカーリング女子日本代表(フォルティウス)は、第7戦で同じく1勝5敗のイタリアと対戦しました。日本は、6−6で迎えた第10エンドにイタリアに得点を許し6−8で敗戦。これで4連敗となり予選リーグ1勝6敗の最下位。予選リーグ敗退が決定しました。6連勝のス