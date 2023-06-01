ボートレース下関の「男女Ｗ優勝戦新日本プロレス杯」が１７日に開幕する。坂咲友理（３６＝大阪）は初日５Ｒ、４コースからまくり差して快勝。白星発進に「良かったです」とニッコリ。「足は良さそう。伸びがいいのかな。スタートする感じもしやすい。ちゃんとブレーキが利くし、向いてくれるし、押してくれる感じはある。乗り心地はもっと乗りやすくできそうだが、今のところ悪くはない」と好感触をつかんでいる。相棒５