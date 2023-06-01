【イタリア・ミラノ１７日（日本時間１８日）発】ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜き（パシュート）３位決定戦（ミラノスピードスケート競技場）が行われ、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）の布陣で挑んだ日本は銅メダルを獲得した。準決勝では強敵のオランダに０秒１２差で敗戦。３大会連続の決勝進出は逃したものの、３位決定戦で米国に勝利を収めた。３大会連