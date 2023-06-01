ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプの小林陵侑（チームROY）が17日（日本時間18日）、自身のXを更新し、ミラノ・コルティナ五輪を終えた現在の思いをつづった。メダル獲得は混合団体での銅1つにとどまったものの「改めてこの競技の面白さと深さに気づけました」としている。小林は2022年の北京五輪では個人ノーマルヒルで金、ラージヒルで銀メダル。今回の個人戦はノーマルヒルが8位、ラージヒルが6位。16日