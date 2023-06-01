金メダル4個は海外開催の最多タイ…銀は5個、銅10個ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体パシュートが17日（日本時間18日）に行われ、日本が3位決定戦を制して銅メダルを獲得した。今大会の日本代表のメダルは19個となり、2022年北京の18個を超えて冬季の史上最多となった。内訳は金メダル4個、銀メダル5個、銅メダル10個。日本はオランダとの準決勝でわずか0秒11及ばず、米国との3位決定戦へ。高木美帆、佐藤綾