◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子SPが、現地時間17日（日本時間18日）に行われる。本番を前に公式練習が行われ、第4グループで中井亜美（TOKIOインカラミ）が調整した。曲かけでは、冒頭でトリプルアクセルを着氷。続くルッツで回転が抜け、後半に3回転ループ―2回転トーループを降り