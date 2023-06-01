■ミラノ・コルティナオリンピック™スピードスケート女子パシュート3位決定戦（18日、ミラノ・スピードスケート競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」に並ぶスピードスケート女子パシュートの3位決定戦が18日に行われ、日本は2分58秒50でアメリカに勝利し、3大会連続となるメダル獲得、日本は22年北京の18個を上回り史上最多1大会19個目の