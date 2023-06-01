◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本6−8イタリア(大会12日目/現地17日)予選リーグ6試合を終え1勝5敗のカーリング女子日本代表（フォルティウス）。上位4チームが進める準決勝進出が難しい状況の中、第7戦で同じく1勝5敗の地元イタリアと対戦しました。日本は1−1で迎えた第4エンド、3失点を喫して劣勢の展開。それでも直後の第5エンド、スキップ吉村紗也香選手の正確なラストショットでイタ