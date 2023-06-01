◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)日本は3位決定戦でアメリカに勝利し銅メダルを獲得。3大会連続のメダル獲得となりました。準決勝からは堀川桃香選手と野明花菜選手を入れ替え、郄木美帆選手、佐藤綾乃選手、野明選手の布陣で臨んだ日本。レースは立ち上がりの半周で早くも0.6秒以上のリードを作ると、その後も順調に差を広げていく展開に。最