◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子ショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が本番リンクで行われ、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が最終調整を行った。本番衣装でリンクイン。ＳＰの曲をかけた練習では、冒頭に武器の大技、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を鮮やかに着氷