◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１７日・リビーニョ・スノーパーク）大雪の影響で延期されていた女子スロープスタイル決勝が、１８日午後２時半（日本時間夜１０時半）から実施されることが決まった。１７日に予定されていたが、天候不良を理由に延期されていた。日本勢はビッグエアとの２冠が懸かる村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）、岩渕麗楽（バートン）、深田茉莉（ヤマゼン）の３選手が出場を予定している。