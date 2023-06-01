◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日スピードスケート女子団体追い抜き（2026年2月17日ミラノ・スピードスケート競技場）日本は野明花菜（21＝立大）、佐藤綾乃（29＝ANA）、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）で3位決定戦に臨み、米国を破って銅メダルとなった。日本はこの種目3大会連続のメダル獲得。高木は女子500メートル、1000メートルの銅に続く今大会3個目、通算は10個目で、夏冬通じ日本女子最多メダル獲得記録を