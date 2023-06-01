ＮＨＫは、２４日放送の音楽番組「うたコン」（火曜・後７時５７分）で昭和歌謡の黄金期を築き上げた作詞家の阿久悠さんを特集すると１７日、発表した。２月２４日は希代のヒットメーカー・阿久さんの生誕８９年。昭和から令和へ―、阿久さんが手がけた昭和を代表する名曲の数々を貴重な映像とともに振り返り、親交のあった歌手たちが思い出や作品の魅力を語り合っていく。石川さゆりはリリースから５０年目、歌手人生の転機