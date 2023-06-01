◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】スピードスケート女子団体追い抜き３位決定戦で、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）、野明花菜（立大）の日本が、米国に勝って銅メダルを獲得した。冬季五輪で過去最多だった前回２０２２年北京五輪の１８個（金３、銀７、銅８）を超えて、今大会で冬季