ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第３戦スカパー！・ＪＬＣ杯」が１７日に開幕した。藤井公人（２７＝福岡）は初日３Ｒ、３コースからまくって白星奪取。７Ｒは４着も４カドから果敢に仕掛けての結果。「下がったりはしないし、悪くはないです。もっと出そうな雰囲気はあるのでペラや外周りをチェックします」と舟足にもまずまずの感触をつかんでいる。２０２６年後期適用勝率は５・４９。「Ａ２は圏内ですが、目標にし