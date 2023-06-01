ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー複合男子個人ラージヒルは１７日に行われ、今季限りで引退する渡部暁斗（３７＝北野建設）は１９位で五輪最後の個人種目を終えた。前半のジャンプで１９位につけた渡部は、トップから１分５０秒差で後半の距離をスタート。順位を上げることができなかった。個人種目３大会連続のメダリストは、ノーマルヒルの１１位に続いて表彰台は遠かった。「正直、悔しかった。もう少しいいジャン