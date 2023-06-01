ミラノ・コルティナオリンピックは１７日（日本時間１８日未明）、日本勢の獲得したメダルが１９個となり、前回北京大会で記録した冬季オリンピックの１大会あたりの最多記録を更新した（内訳は金４、銀５、銅１０）。（デジタル編集部）スピードスケートの女子団体追い抜きで、日本が３位決定戦でアメリカに勝ち、銅メダルを獲得したため。また、団体追い抜きメンバーの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、１０００メート