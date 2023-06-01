◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日スピードスケート女子団体追い抜き（2026年2月17日ミラノ・スピードスケート競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日の競技が行われた17日、スピードスケート女子団体追い抜きで日本が3位決定戦を制して銅メダルを獲得。今大会の日本選手団の獲得メダル数は19個（金4、銀5、銅10）に達し、前回22年北京五輪の18個を超える冬季大会最多記録となった。高木美帆（31＝TOKIOインカラミ